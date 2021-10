한국GM, 지난달 총 1만3750대 판매…전년比 66.1%↓

[아시아경제 이기민 기자] 한국GM이 지난달 내수 3872대, 수출 9878대 등 총 1만3750대를 판매했다고 1일 밝혔다.

한국GM은 글로벌 차량용 반도체 칩 수급난에 따른 생산 차질의 여파로 지난달 내수 판매와 수출은 각각 36.5%, 71.3% 줄었다고 설명했다.

쉐보레 트레일블레이저는 지난달 내수 시장에서 총 1582대 판매돼 한국GM의 9월 내수 실적을 이끌었다. 특히 올해 1월부터 9월까지 전년 동기 대비 5.7% 증가한 1만6295대가 팔렸다.

특히 쉐보레 콜로라도의 9월 내수 판매는 전년 동월 대비 366.9% 증가한 총 579대로 3개월 연속 상승세를 기록했다.

시저 톨레도 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 "코로나19와 차량용 반도체 칩 부족 사태의 장기화 속에서도 쉐보레 브랜드의 대표 모델들이 시장의 긍정적인 반응을 바탕으로 큰 버팀목이 돼주고 있다"며 "가을 시즌을 맞아 그리고 어려운 상황을 고려해 전폭적인 지원과 혜택을 제공함으로써 국내 고객들을 응원하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

