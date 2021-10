장흥군, 따뜻함 나누는 ‘농촌집 고쳐주기’ 실시

민·관 협력해 맞춤형복지 추진

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군 새마을지회(회장 김일진)는 지난달 29일 주거환경이 열악한 취약계층 3가구에 대해 ‘농촌집 고쳐주기’ 사업을 했다고 1일 밝혔다.

위 사업은 다솜둥지복지재단 공모사업에 선정돼, 장흥군새마을지회에서 시행하는 사업이다.

장흥군새마을회원 20여명이 참여한 가운데 비위생적 환경에 노출된 대상자의 집안 쓰레기와 오랫동안 방치된 물품들을 정리하고 주택 내·외부를 깨끗이 청소했으며, 실내 화장실 설치와 도배·장판 교체 등 소규모 수선을 진행했다.

김일진 회장은 “뜻깊고 보람된 일에 함께 할 수 있어 굉장히 기쁘고 보람차다”며 “앞으로도 어려운 이웃이 있을 시 적극적으로 봉사하는 단체가 되겠다”고 말했다.

길현종 장흥읍장은 “열정적으로 소외계층을 위해 앞장서주신 장흥군 새마을지회 회원분들께 감사드린다”며 “앞으로도 민관이 협력해 주민들이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

