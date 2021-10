경남 합천군, 비대면 판로 방안 컨설팅 용역 … 보고회 및 간담회 개최

새로운 비대면 판로 모색

농가 소득을 올리려는 방안 중점적으로 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 지난 30일 황가람농업농촌활력센터에서 최용남 부군수, 신재순 농업기술센터 소장, 이동렬 농업 유통 과장, 장문철 합천유통 대표 등 관계자 20여명이 참석한 가운데 군 비대면 판로 확장 방안 컨설팅 용역 최종보고회 및 간담회를 개최했다.

이번 보고회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 급변하는 농산물 시장에 대응하기 위해 마련됐으며 새로운 비대면 판로 모색과 농가 소득을 올리려는 방안에 대해 중점적으로 토의가 진행됐다.

현재 군은 비대면 판로를 확장하기 위해 합천황토 한우를 첫 라이브방송 시작으로 다양한 합천 먹거리를 군 공식 유튜브 채널인 “수려한 합천 TV”를 통해 소개하고 있으며 현재까지 총 5회, 2000만원의 매출을 달성했다.

이동렬 농업유통과장은 “이러한 성과가 나올 수 있도록 물심양면으로 노력해주신 관계자분들께 감사드리며 오늘 보고회를 통해 농특산물 판로에 대한 정보와 의견을 교환하는 창구가 될 수 있도록 아낌없는 조언과 의견을 나눠주시길 부탁드린다”고 말했다.

