참다한, 수험생 영양 관리 위한 '탑클래스 고' 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 홍삼 브랜드 참다한이 50일 앞으로 다가온 2022학년도 대학수학능력시험 수험생 건강 관리를 위해 홍삼 영양제 '탑클래스 고'를 선보인다고 1일 밝혔다.

‘탑클래스 고’는 홍삼을 통째 갈아 넣는 온체식 제조법의 제품으로, 홍삼을 마이크로미터 수준의 미세한 크기로 잘게 분쇄해 물 달임 홍삼액에서 버려지던 각종 불용성 유효성분까지 그대로 담아내 흡수율을 높였다.

제품에는 홍삼 외에 참다한이 오랜 연구 끝에 완성한 식물혼합추출농축액 CH-V도 함유돼 있다. CH-V는 총명탕의 주원료가 되는 당귀, 석창포, 백복령, 원지 등의 전통 재료를 배합해 수험생의 집중력 강화와 두뇌 건강에 도움을 줄 수 있다.

‘탑클래스 고’는 화학부형제, 첨가물 등이 없는 안전한 영양제다. 화학성분 대신 자일리톨과 배 농축액 등 천연 성분으로 홍삼의 쓴맛을 잡아 맛에 민감한 청소년들이 거부감 없이 맛있게 먹을 수 있다.

참다한 홍삼 관계자는 “’탑클래스 고’는 홍삼을 통째 갈아 넣은 온체식 제품으로, 홍삼의 핵심 유효성분인 진세노사이드가 1포당 18㎎이나 담겨 있다”며 “홍삼과 함께 백복령, 석창포 등 청소년의 두뇌 활동을 돕는 전통 원료를 배합해 수능을 앞둔 수험생 영양제로 적극 추천한다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr