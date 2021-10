김은혜, '대장동 개발사업' 주민들과 감사원 공익감사 청구 추진

[아시아경제 박준이 기자] 김은혜 국민의힘 의원이 '대장동 의혹' 진상 규명을 위해 대장동 주민들과 감사원 공익감사 청구를 추진하겠다고 밝혔다.

김 의원은 1일 판교 대장동 개발 현장 주민들과 함께 감사원 공익감사 청구인 모집 활동을 진행했다.

그는 이날 "공공개발을 빌미로 힘없는 국민들에 가한 전대미문의 투기 사건을 철저히 규명하기 위해 지역 주민들과 나서게 됐다"고 모집 활동의 취지를 전했다.

이어 "대장동 투기는 여나 야, 진영의 문제가 아닌 주민들의 일상의 삶과 직결된 문제"라면서 "공익감사 청구를 위해 빼앗긴 국민들의 권리를 되찾아오겠다"고 강조했다.

그러면서 "비싼 분양대금을 치르며 정착한 주민들에게, 조상 대대로 내려온 터전을 헐값에 뺏긴 원주민들에게, 치고 빠지기식 수천 억 대 사기극을 벌인 비리 행위는 반드시 뿌리 뽑아야 한다"며 "주민과 함께 청구한 공익감사를 통해 권력이 힘없는 국민에 가한 전대미문의 투기 사건을 철저히 규명하겠다"고 했다.

감사원은 지난달 23일 대장동 개발사업 의혹과 관련해 "지방자치단체의 수행 업무에 대해 감사를 실시할 수 있다"며, 특수목적법인(SPC)인 '성남의뜰'에 대해서도 "필요성이 인정되는 경우 회계 검사를 할 수 있다"고 밝힌 바 있다.

