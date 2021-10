더존비즈온, ‘DX One Pack’ 프로모션… “플랫폼·모바일·통신 융합 신개념 DX”

[아시아경제 장효원 기자] 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 93,200 전일대비 2,900 등락률 -3.02% 거래량 113,690 전일가 96,100 2021.10.01 14:33 장중(20분지연) 관련기사 더존비즈온, 중기중앙회와 ‘중소기업·소상공인 금융지원’ 업무협약변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다더존비즈온. 723억 규모로 자사주 처분 결정 close (대표 김용우)은 비즈니스 플랫폼·모바일·통신이 융합된 신개념 디지털 전환(Digital Transformation) 패키지 ‘DX One Pack’을 출시하고 올 연말까지 Amaranth 10(아마란스 텐) 도입 고객사를 대상으로 삼성전자, SK telecom과 함께 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

DX One Pack 프로모션은 기업이 디지털 전환을 쉽고 빠르게 경험할 수 있도록 더존비즈온의 올인원 디지털 비즈니스 플랫폼 ‘Amaranth 10’과 삼성전자의 최신 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z 폴드3’, 5G 시대를 선도하는 SK telecom의 ‘5G 통신서비스’를 결합해 마련됐다.

각 업계를 대표하는 디지털 전환 선도기업이 힘을 모은 만큼 기업을 위한 최적화된 디지털 전환이 가능할 것이란 설명이다.

실제로 Amaranth 10은 기업 업무에 필수적인 ERP와 그룹웨어, 문서관리의 융합, 즉 화학적 결합을 통해 탄생한 디지털 전환 솔루션이다. 갤럭시 Z 폴드3의 대화면과 S펜 기능에 최적화된 사용자환경(UI)·사용자경험(UX) 그리고, SK telecom의 5G 네트워크를 접목해 기업이 디지털 전환을 실현하는 데 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

이번 DX One Pack 프로모션은 기업의 디지털 전환 진입장벽을 낮추고자 특별히 준비됐다. 올 12월까지 Amaranth 10 도입 고객사를 대상으로 선착순으로 갤럭시 Z 폴드3를 무상 제공한다.

프로모션에 대한 자세한 내용은 기업의 디지털 전환에 필요한 다양한 ICT 솔루션과 서비스를 종합적으로 체험할 수 있는 공간인 전국 각지의 ‘더존 DTEC’(Digital Transformation Experience Center)을 방문하거나 더존비즈온 홈페이지에서 확인할 수 있다. DTEC에서 수시로 개최하는 ‘DX 무료 특강’도 참석 가능하다.

지용구 더존비즈온 솔루션사업부문 대표는 “비대면, 모바일 비즈니스 환경의 3대 구성요소인 솔루션과 하드웨어, 네트워크에 있어 국내 대표 디지털 전환 선도 기업 간 협력으로 전에 없던 DX 모델을 선보일 수 있게 됐다”라며 “이번 기회에 더 많은 기업이 디지털 전환을 경험하고 지속 가능한 성장을 이루길 기대한다”라고 말했다.

