고발사주 의혹 불씨 살리는 민주당…송영길 "윤석열 공정정범 의심 받을 수밖에"

[아시아경제 나주석 기자] 대장동 개발 의혹이 정치권을 강타한 가운데 더불어민주당은 고발 사주 의혹 불씨를 살리기 위해 애쓰고 있다. 민주당은 손준성 전 대검 수사정보정책관 고발 사주에 관여한 정황이 확인됐다는 검찰 발표와 관련해 윤석열 전 검찰총장 책임론을 제기했다.

1일 송영길 민주당 대표는 최고위원회의에서 "윤석열 전 총장과 상관 없이 손준성 검사가 무슨 동기로, 돈을 받거나 이익이 온 것도 아닌데 자기를 변론하는 것도 아니고 철저하게 윤 전 총장 장모나 부인의 개인 변론을 위한 고발 (사주를) 했겠냐"며 "윤 전 총장이 승계적 공모, 공동정범의 의심을 받을 수밖에 없다"고 주장했다. 전날 고발 사주 사건을 수사해온 검찰은 고위공직자범죄수사처(공수처)로 이첩했다. 이 과정에서 검찰은 "현직 검사의 관여 사실과 정황이 확인됐다"며 손 검사의 관여 사실 등을 밝혔다.

송 대표는 "손준성 검사같이 머리 좋은 젊은 검사가 이러한 행위가 범죄행위라는 걸 몰랐을 리 없다"라며 "윤 전 총장의 사전 공감이나 지시 없이는, 손 검사가 자신이 검찰직에서 쫓겨날 건 물론이고 구속될 수 있는 국기문란 범죄행위를 했을 이유나 동기가 없다"고 했다. 이어 "(윤 전 총장이) 사전에 알았든 사후 보고를 받았든 이것은 승계적 공동정범 의심을 받을 수밖에 없다"며 "철저한 수사가 필요하다"고 촉구했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr