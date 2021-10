장제원 국민의힘 의원이 1일 서울 서초구 대법원에서 열린 국회 법제사법위원회의 대법원 등에 대한 국정감사에 참석, 감사 시작 전 외부와 전화통화를 하고 있다. 장제원 국민의힘 의원이 1일 서울 서초구 대법원에서 열린 국회 법제사법위원회의 대법원 등에 대한 국정감사에 참석, 감사 시작 전 외부와 전화통화를 하고 있다. 장 의원은 아들 장용준씨가 경찰 폭행과 음주운전 의혹으로 경찰조사를 받고 있다. 1일 오전 10시께 기준, '장용준 아버지 장제원 국회의원직을 박탈을 원한다'는 제목의 국민청원은 청와대 게시판에 올라온 지 8일 만에 20만1656명이 서명했다./국회사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.