구례군, 임대아파트 입주민 정신건강 돕기 위해 이동 상담실 운영

공공임대아파트에 ‘보금자리 마음돌봄 이동상담센터’ 설치?운영

정신건강 상담 위해 전문인력 2명 배치

[구례=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 구례군(군수 김순호) 보건의료원 정신건강복지센터는 관내 임대아파트 입주민의 우울증 극복과 정신건강 향상을 위해 매달 정신건강 이동 상담실을 운영한다고 1일 밝혔다.

신건강복지센터 접근 편의를 높이고자 임대아파트 다목적실에 ‘보금자리 마음돌봄 상담센터’를 설치한다.

우울증 선별 및 스트레스 측정 검사, 예술심리 치료사의 1:1 정신건강 상담 서비스 제공 등 정신건강 고위험군 조기발견 및 자살위험자 발굴을 위한 다양한 활동을 전개한다.

정신질환은 초기 치료시기를 놓치면 재발이나 동반질환 발생위험이 높아지지만 사회적 편견으로 시기를 놓치는 경우가 많다.

이번 사업을 통해 정신건강 사각지대에 놓인 고위험군을 발굴하고 정신건강 지원 및 정신건강사업 수행에 필요한 근거를 마련할 계획이다.

보건의료원 관계자는 “코로나19가 장기화됨에 따라 사회 전반의 우울감이 증가해 있는 만큼 그 위험성을 사전에 인지하고 정신건강 서비스를 제공하는데 있어 소외받는 주민이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 구례군 정신건강복지센터는 자살 고위험군 발굴 및 사후 관리, 중증정신질환자 사례관리, 자살예방 및 정신건강 홍보?캠페인, 생명지킴이 양성교육, 아동?청소년 정신건강증진사업, 독거노인 정신건강돌보미 사업 등을 제공하고 있다.

말하기 어려운 고민이 있거나 우울감 등으로 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인, 희망의 전화, 생명의 전화, 청소년 전화 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있다

