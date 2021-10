롯데하이마트, 이사 웨딩 올뉴 페스타…“다양한 동시 구매 행사”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 이달 이사·혼수 구매 고객들을 위한 ‘이사 웨딩 올뉴 페스타’를 진행한다고 1일 밝혔다.

전국 롯데하이마트 매장에서는 행사 상품을 행사 카드로 구매하면 구매 금액대에 따라 최대 50만원을 현금으로 돌려준다. 행사 카드에 따라 최대 36개월 무이자 할부 혜택도 준비했다. 오는 12일까지는 여러 품목을 동시에 구매하면 혜택이 커지는 ‘패키지플러스 캐시백’ 행사를 진행한다. 삼성전자 비스포크, LG전자 오브제 라인 행사 상품 6품목 중 3품목 이상을 행사 카드로 구매하면 최대 30만원까지 추가로 캐시백을 준다. 주말에는 구매 금액대에 따라 최대 60만원까지 캐시백을 추가로 준다. 8일부터 11일까지, 15일부터 18일까지는 김치냉장고, 생활가전 동시 구매 혜택도 마련했다.

롯데하이마트온라인쇼핑몰에서는 오는 31일까지 모바일 애플리케이션(앱)에서 가전과 가구 2품목 이상 동시 구매하면 신청 고객을 대상으로 구매 금액대에 따라 엘포인트를 최대 100만 점까지 제공한다. 1일에는 '올 카드 데이' 행사를 펼친다. 제휴 카드로 행사 상품을 구매하면 구매 금액의 8%를 최대 20만원까지 청구할인 해준다. 7일까지는 ‘혼수 위크’를 진행한다. 12일부터 14일까지는 행사 상품을 행사 카드로 구매하면 구매 금액의 최대 12%를 30만원까지 청구할인해주는 '하트데이즈'를 한다.

롯데하이마트 관계자는 "이사·혼수 준비를 앞두고 다양한 가전을 함께 구매하려는 고객님들이 여러 혜택을 받아갈 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 “혜택을 충분히 활용하면 제품을 합리적으로 구매하는데 도움이 될 것”이라고 말했다.

