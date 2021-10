유승민 "조수진, 국민 분노 안 들리나…상도수호 그만두라"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원은 1일 곽상도 의원 문제를 두고 당 지도부가 분열하는 것을 두고서 조수진 최고위원을 비판하고 나섰다. 특히 조 최고위원이 곽 의원 문제와 관련해 이준석 대표에게 맞서는 모양새를 취하는 것에 대해 ‘흔들기를 위한 흔들기’라고 지적했다.

유 전 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "상도수호를 두고 왜 당 지도부가 분열을 보이는지 이해가 안 된다"며 "50억원 때문에 20·30세대가 우리 당에 대한 지지를 철회하고 국민이 분노하는 목소리가 들리지 않냐"고 꼬집었다.

그는 "최고위원이라는 사람이 이런 명백한 문제를 두고 딴소리를 하다니? 이러고도 대선 승리를 할 수 있다고 보냐"며 "곽상도 의원 아들이 아니었더라도 화천대유에 취직을 하고 50억원을 받았겠냐"고 지적했다.

조 의원 등은 곽 의원 제명 등과 관련해 반대 목소리를 제기했다.

유 전 의원은 "분명히 하자"며 "상도수호, 부패검사수호, 부패대법관수호... 이런 부패비호는 국민의힘에 있을 수 없다"며 "문재인 정권, 이재명 지사에 맞서 이기려면 우리부터 깨끗하고 당당해야 한다"고 주장했다.

이어 "명분도 없는 일로 걸핏하면 당 대표를 흔드는 행위는 흔들기를 위한 흔들기"라며 "분명히 경고한다. 상도수호 그만 두라"고 강조했다.

