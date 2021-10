포스코케미칼, 여수석유화학고와 배터리 산업 실무인력 양성

여수석유화학고와 배터리 산업 인력 양성 위한 산학협력 협약 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 3,500 등락률 +1.98% 거래량 494,094 전일가 177,000 2021.10.01 12:18 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] “포스코케미칼, 얼티움셀즈 공급 효과 반영…목표가 12%↑'쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감 close 이 배터리 산업 실무인력을 양성한다.

포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 3,500 등락률 +1.98% 거래량 494,094 전일가 177,000 2021.10.01 12:18 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] “포스코케미칼, 얼티움셀즈 공급 효과 반영…목표가 12%↑'쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감 close 은 1일 여수석유화학고등학교와 차세대 배터리 산업 전문인력 양성을 위한 산학협력 협약을 체결했다. 이번 협약을 통해 양 기관은 배터리 산업 분야의 실무인력 육성, 교육환경 조성, 취업 지원 등을 위해 다각적으로 협력하기로 했다.

포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 3,500 등락률 +1.98% 거래량 494,094 전일가 177,000 2021.10.01 12:18 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] “포스코케미칼, 얼티움셀즈 공급 효과 반영…목표가 12%↑'쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감 close 은 임직원이 강사로 참여해 배터리 소재에 특화된 공정 기술 교육 프로그램과 양극재공장에서의 현장 실습 기회를 제공하고 졸업생의 관련 분야 취업을 위해서도 협력할 계획이다.

화학 분야 마이스터고인 여수석유화학고등학교는 다양한 산업 현장에서 근무 경험이 풍부한 산학 겸임교사들이 실무 중심으로 육성한 우수 인력을 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 3,500 등락률 +1.98% 거래량 494,094 전일가 177,000 2021.10.01 12:18 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] “포스코케미칼, 얼티움셀즈 공급 효과 반영…목표가 12%↑'쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감 close 에 추천하고 맞춤형 교육 등을 지원할 예정이다.

이를 통해 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 3,500 등락률 +1.98% 거래량 494,094 전일가 177,000 2021.10.01 12:18 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] “포스코케미칼, 얼티움셀즈 공급 효과 반영…목표가 12%↑'쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감 close 은 제조 현장에 필요한 실무 인력 확보에 도움을 받을 수 있을 것으로 기대한다. 이와 함께 지역사회 내 일자리 창출과 배터리 산업의 경쟁력 향상에도 기여할 수 있게 되었다.

민경준 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 3,500 등락률 +1.98% 거래량 494,094 전일가 177,000 2021.10.01 12:18 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] “포스코케미칼, 얼티움셀즈 공급 효과 반영…목표가 12%↑'쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감 close 사장은 "우수한 실무 인력을 육성하는 것은 사업 경쟁력 확보를 위해 매우 중요하다"라며 "다양하고 지속적인 협력 사업을 통해 지역사회와의 상생을 도모하고 경제적 가치 창출에 기여할 것"이라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr