[아시아경제 김지희 기자] 손석희 JTBC 총괄사장이 특파원으로 현장에 돌아간다.

중앙그룹은 30일 손 사장을 해외순회특파원으로 발령냈다. 손 사장은 코로나19 이후 전 세계의 다양한 이슈를 다루는 프로젝트를 준비하는 것으로 알려졌다.

손 사장은 이르면 다음 달 출국할 예정이다. 부임지는 아직 정해지지 않았다.

손 사장은 1984년 MBC에 입사해 '시선집중'과 '100분 토론' 등을 진행하며 인지도를 높였다. 2013년 JTBC 보도담당 사장으로 자리를 옮겨 '뉴스룸' 앵커로 활약하기도 했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr