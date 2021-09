미래에셋증권, 국내 증권사 최초로 메타버스 지점 오픈

대학생 서포터즈 1기 발대식 이프랜드와 제페토에서 개최

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋증권은 30일 메타버스에서 대학생 서포터즈(Mi친 서포터즈) 발대식을 개최했다고 밝혔다.

메타버스는 초월(Meta)과 세계(Universe)의 합성어로, 현실을 초월한 가상세계를 의미한다. 현실을 초월한 ‘부캐’가 활동하는 세계로, MZ세대(밀레니얼+Z세대)들의 많은 사랑을 받고 있다. 미래에셋증권은 '미래에셋증권과 친구하자'라는 주제로 대학생 서포터즈 1기를 모집한 만큼 디지털 네이티브 MZ세대의 눈높이에 맞춰 발대식 또한 메타버스에서 개최했다고 설명했다.

발대식은 총 2부로 구성됐으며 1부는 SK텔레콤의 이프랜드(IFland), 2부는 네이버Z의 제페토에서 각각 진행됐다.

Mi친 서포터즈 1기 메타버스 발대식은 코로나19로 인해 직접 만나 교류하지 못하는 대학생들을 위해 가상공간에서 금융교육과 친목 도모가 가능하도록 구성됐다. 대학생들은 메타버스 내에서 금융 OX 골든벨, 미래에셋 센터원 투어와 같은 다채로운 체험형 이벤트를 통해 미래에셋증권과 한층 가까워지는 시간을 가졌다.

특히 최현만 미래에셋증권 수석부회장은 버추얼 스튜디오를 통해 대학생 서포터즈들에게 직접 환영 인사를 전해 눈길을 끌었다. 버추얼 스튜디오는 미래에셋증권이 국내 금융업계 중 처음으로 만든 가상현실(VR) 촬영 스튜디오다.

2부가 진행된 ‘미래에셋증권 제페토 월드’는 지난달 미래에셋증권이 메타버스 전용 플랫폼 ‘제페토’를 활용해 구현해놓은 가상공간이다. 미래에셋증권 제페토 월드는 미래에셋의 대표 건물인 센터원과 미래에셋증권 제페토 지점으로 구성돼 있다. 향후 제페토 지점에서 계좌개설, 상품 교육 등 트랜스포매이션 시대에 맞춰 고객에게 가능한 업무를 제공할 계획이다.

미래에셋증권 관계자는 ”미래에셋증권은 메타버스를 통해 고객들에게 다양한 경험을 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “지속적인 메타버스 공간 확장을 통해 고객 접점을 확대할 계획”이라고 말했다.

이번에 진행된 메타버스 발대식은 미래에셋증권 유튜브 채널인 ‘스마트머니’에 업로드될 예정이다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr