與 “특수부 출신 검사게이트” 野 “이재명 무능해 수익 과소 평가”

윤석열 불똥 튀자 진화나선 野

이준석 “이재명 최소 무능해”

이재명 측 “법조게이트로 봐야”

[아시아경제 구채은 기자, 박준이 기자] 김만배씨(화천대유 대주주)와 윤석열 전 검찰총장 아버지의 단독주택 거래 사실이 알려지면서 대장동 게이트 ‘불똥’이 윤 전 총장 쪽으로 옮겨붙자, 국민의힘이 ‘방어를 포함한 총공세’에 나서고 있다.

김만배씨와 윤 전 총장의 친소관계 주장에 대해서 ‘사실 무근’이라고 부인하는 한편 이재명 경기도 지사가 개발사업의 수익성을 과소 평가한점을 들어 ‘무능하다’고 직격했다. 반면 이 지사 측은 대장동 개발 의혹을 윤 전 총장을 포함한 ‘특수부 출신 고위검사들이 연루된 게이트’라고 정의하며 공세 고삐를 조였다.

30일 김경진 윤석열 캠프 대외협력 특보는 라디오에서 윤 전 총장이 김만배씨와 ‘형동생 하는 사이’라는 김의겸 열린민주당 의원의 주장에 대해 "김 의원이 직접 그 장면을 목도한 것도 아니고, 당시 기자들한테 들었다는 얘기가 얼만큼 정확한지 모르겠다"고 전면 부인했다. 전일 윤석열 캠프는 김 의원의 주장은 ‘허위사실’이라며 "김만배 기자가 오랜 법조 생활을 해 안면은 있지만 개인적으로 전화하거나 만나는 사이가 아니며 친분이 전혀 없다"고 정면 반박했다. 김 의원의 허위사실에 대해서는 법적 조치를 취하겠다고도 했다.

이준석 국민의힘 대표도 이날 라디오에서 "공인중개사의 말씀을 들어봐도 이 중개 자체는 그냥 일반적인 중개 과정과 비슷하다고 한다"며 "아직까지는 의혹이 성립할 만한 내용은 아니라고 본다"고 했다. 이 대표는 오히려 이 지사가 공영개발을 하는 과정에서 민간 사업자의 수익 상한을 두지 않고 확정이익만 가져가는 방식으로 설계한 것을 두고, ‘착오’와 ‘무능’에서 비롯됐다고 비판했다. 그는 "(대장동 사업은) 서판교 바로 밑에 있는 곳이고 고속도로가 있어서 거주환경이 좋은 곳으로 이미 알려져있었다"면서 "민간 사업자의 수익을 과소 계상해서 이렇게 문제가 된적은 없었다"며 "(이 지사의) 무능은 최소 들어가 있다고 본다"고도 덧붙였다.

반면 여권은 곽상도 국민의힘 의원 아들 50억 퇴직금 논란에 이어 윤 전 총장의 연루설을 언급하며 대장동 의혹을 ‘법조 카르텔’로 묶어 공세 수위를 높이고 있다. 이재명 캠프 수행실장인 김남국 민주당 의원은 이날 라디오에 나와 이 사건을 ‘국민의힘 출신 정치인, 특수부 출신의 고위검사들이 연루된 게이트’라고 진단했다. 그는 "고위검사를 고문으로 위축해 어떤 사건을 무마하기 위한 대가관계가 따르는 의혹"이라며 "(곽상도 의원 같은) 그런 사람이 조금 더 나올 것이라고 추정 하고 있다"고 언급했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr