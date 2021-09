에버랜드, 아기 호랑이 5남매 공개…이름은 '아름·다운·우리·나라·강산'

[아시아경제 우수연 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 32,506 전일가 122,500 2021.09.30 09:27 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “삼성물산, 친환경 사업이 실적으로 이어질 것”에쓰오일·삼성물산, 수소·에너지신사업 협력 맞손삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합) close 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 아기 한국호랑이 5남매를 일반에 공개하고 온라인 투표로 선정된 이름을 30일 발표했다.

암컷 3마리, 수컷 2마리의 아기호랑이 오둥이들은 지난 6월 엄마 건곤이와 아빠 태호 사이에서 태어났다. 멸종위기종 1급인 한국호랑이는 보통 한 번에 2~3마리 정도만 출산하는 것으로 알려져 있어 5남매가 한 번에 태어난 것은 세계적으로도 매우 희귀한 사례다.

이날 오둥이들은 한국 호랑이들의 보금자리인 타이거밸리에 모습을 드러내고 에버랜드를 찾은 고객들과 만났다. 최초 약 1kg으로 태어난 아기 한국호랑이들은 100일을 며칠 앞둔 현재 10kg이 넘을 정도로 10배 이상 폭풍 성장했으며, 약 보름 전부터 타이거밸리 적응 기간을 거쳐 일반에 첫 선을 보였다.

오둥이들은 처음 타이거밸리에 나왔을 때 엄마 건곤이의 뒤를 졸졸 따라나니며 낯선 장소에 겁 먹은 듯한 모습을 보였으나 풀, 나무, 흙 냄새를 맡아 보고 입으로 씹어 보는 등 금세 적응하는 모습을 보였다.

한편 SNS와 홈페이지를 통해 공모한 오둥이들의 이름도 공개됐다. SNS 댓글을 통해 응모된 2000여건의 이름 중 투표를 거쳐 최종 선정된 이름은 '아름·다운·우리·나라·강산'이다.

에버랜드는 아기 한국호랑이 오둥이의 태어났을 때부터의 모습을 공식 유튜브와 인스타그램 등 SNS를 통해 공개하고 있으며 지속적으로 콘텐츠를 게시해 팬들과 소통해 나갈 예정이다.

김수원 에버랜드 사육사는 "고객들이 선정해 준 이름은 아름다운 우리나라 강산을 표현하는 의미가 담겼다"며 "아름·다운·우리·나라·강산이 건강하게 잘 자랄 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.

