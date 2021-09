LG CNS, 녹십자·LG유플러스와 마이데이터 '맞손'

LG CNS가 마이데이터 플랫폼 사업에 본격 시동을 걸었다.

LG CNS는 GC녹십자헬스케어, LG유플러스와 '마이데이터 공동 사업'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

마이데이터는 금융사 등 곳곳에 흩어진 고객 데이터를 한데 모아 한 눈에 파악하고 관리하며 데이터 기반의 맞춤형 서비스를 제공하는 사업이다. LG CNS는 '개인 자산관리 서비스'에서 한 단계 더 나아가 플랫폼 기반 '데이터 관리업', '데이터 중개업' 형태의 기업간거래(B2B) 서비스를 준비하고 있다.

이번 협약으로 LG CNS는 GC녹십자헬스케어, LG유플러스와 손잡고 '금융·헬스케어·통신' 분야 마이데이터 결합 서비스 '라이프 매니징' 개발에 나선다. 라이프 매니징은 고객의 금융 데이터, 건강 데이터, 통신 데이터 등을 고객 동의 하에 수집하고 인공지능(AI)으로 분석해 다양한 혜택을 제공하는 서비스다.

3사는 라이프 매니징 서비스 기획, 사업 개발 등에 착수한다. LG CNS는 마이데이터 사업자로서 금융·비금융 데이터 수집과 제공에 대한 고객 동의를 받는다. 플랫폼에서 수집한 데이터를 통합하고 AI 기술로 분석해 데이터를 생성해 GC녹십자헬스케어와 LG유플러스에 마이데이터를 제공한다.

GC녹십자헬스케어는 건강검진 정보, 건강상담 내역, 생활 습관 등 '건강 데이터'를 마이데이터 플랫폼에 통합한다. LG유플러스는 '통신 데이터'를 통합한다.

이용자들은 3사의 마이데이터로 정교화된 디지털 라이프 데이터, 헬스케어 전문성에 기반한 라이프 매니징 서비스를 받을 수 있다. 라이프 매니징은 스마트폰 앱을 통해 서비스 받을 수 있도록 개발을 추진 중이다.

LG CNS는 이번 협약을 시작으로 여행, 자기계발 등 마이데이터 사업을 본격화한다. 유통, 교통, 숙박 등 고객 생활 전반에 관련된 여러 기업들이 제휴 대상이다. '데이터 얼라이언스' 결성 작업도 시작한다. 데이터 얼라이언스에 소속된 기업들간 연계형 마이데이터 서비스를 제공할 예정이다.

이관복 LG CNS 마이데이터사업추진단 단장은 "IT 전문성을 바탕으로 데이터에 대한 고객의 주권 침해가 발생하지 않도록 정보 관리에 주력할 것"이라며 "고객이 마이데이터 기반의 서비스 가치를 체감할 수 있도록 의미 있는 데이터와 서비스를 계속해서 찾아낼 것"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr