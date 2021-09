롯데온, ‘윈-윈 페스타’ 개최…신규 판매자 모집

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 다음달 11일까지 ‘윈-윈 페스타’를 개최하고, 신규 판매자 모집에 나선다고 30일 밝혔다.

이번 행사 기간 종료 전에 입점을 완료하고 다음달 18일부터 진행하는 ‘롯데온세상’에 참여한 판매자에게는 사용된 할인 쿠폰 비용의 50%를 지원한다. 우수 판매자를 대상으로 시상도 진행할 예정이다. 신규 셀러를 포함해 총 16개 업체를 선정해 부문별 대상에게는 시그니엘 서울 주말 숙박권과 롯데온에서 사용 가능한 광고지원금 200만 원을 제공한다.

롯데온은 중소상공인 셀러 발굴 및 동반 성장에도 힘쓸 계획이다. 상대적으로 상품 노출이 어려운 중소상공인을 위해 롯데온세상 행사기간에 ‘온세상생열차’ 기획전을 별도로 운영한다. 기획전에서는 중소상공인들의 다양한 상품을 소개하고 행사 상품 구매 시 할인 혜택을 제공할 예정이다.

롯데온 관계자는 “최근 업계 최고 수준의 매출 신장률을 기록하고 있는 가운데 다음 달 18일부터 진행하는 롯데온세상을 앞두고 어느 때보다 판매자들의 기대치가 높은 시기”라며 ”신규 판매자 및 중소상공인 등 모두가 롯데온세상에서 놀랄만한 성과를 거둘 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr