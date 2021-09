[아시아경제 강나훔 기자] 서울 수서경찰서는 교인들에게 투자를 권유한 뒤 수백억원을 빼돌린 혐의(사기)로 신모씨(63)를 검찰에 송치했다고 29일 밝혔다.

경찰에 따르면 강남의 한 대형교회 집사인 신씨는 상품권, 단타 투자 등으로 높은 수익을 낼 수 있다며 같은 교회 교인들에게 투자를 권유한 뒤 투자금을 빼돌린 혐의를 받는다.

상당수 피해자가 지난해 6월 전후로 원금조차 돌려받지 못하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰이 파악한 피해 규모는 200억여원에 이른다.

경찰은 신씨의 재산에 대한 기소 전 몰수보전을 신청해 이달 초 법원이 인용했다.

