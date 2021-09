[아시아경제 이창환 기자] 성 김 미국 대북특별대표가 북한이 시험 발사한 극초음속 미사일에 대해 지역 안정에 위협이 된다고 말했다.

29일(현지시간) 외신에 따르면 인도네시아 주재 미국 대사인 김 대표는 이날 미국과 인도네시아 관계에 관한 화상 포럼에서 "북한의 미사일 시험 발사는 지역 안정에 위협이 되지만, 미국은 외교적 방안을 모색하는 것을 단념하지 않겠다"고 밝혔다.

그는 이어 "이해 당사국간 공조는 계속될 것"이라며 "북한의 활동이 미국의 입장을 바꾸지 않을 것"이라고 덧붙였다.

북한은 지난 28일 오전 자강도 룡림군 도양리에서 단거리 미사일로 추정되는 발사체를 1발 발사한 바 있다.

