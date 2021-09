[아시아경제 이민지 기자] 자본시장연구원은 사원총회를 열어 신임 원장에 신진영 연세대 교수를 선임했다고 29일 밝혔다.

신 원장은 1962년생으로 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 카네기멜론대에서 경영학 박사학위를 취득한 후, 홍콩 과기대와 아주대를 거쳐 2002년부터 연세대학교 경영대학에서 교수로 재직해 왔다.

국민연금기금 성과평가보상위원회, 금융발전심의위원회, 민간 연기금투자풀 운영위원회 등 위원을 지냈으며, 한국증권학회 회장과 한국기업지배구조원 원장을 역임하였다. 현재는 코스닥공시위원회 위원장으로 활동하고 있는 금융 및 자본시장 분야의 전문가이다.

신 신임 원장 취임일은 오는 30일이며 임기는 3년이다.

