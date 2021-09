고민정, 尹에 "말실수 반복…국가 망신 시키지 말아야"

고민정 "대통령에 중요한 건 외교…尹, 외교 철학 없어 보여"

[아시아경제 허미담 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장을 겨냥해 29일 "나오면 나올수록 진짜 대책이 필요하겠구나 싶다"고 말했다.

고 의원은 이날 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 "어떤 공개적인 일정, 장소에서의 말실수라고 얘기하는데 한두 번은 그럴 수 있다. 그런데 이게 한두 번이 아니라 지금 계속 반복되고 있다"며 이같이 말했다.

고 의원은 '주 120시간 근무', '없는 사람은 부정식품도 선택할 수 있게 해줘야 한다', '집이 없어 주택청약통장이 없다' 등 논란이 된 윤 전 총장의 발언을 나열하며 "이뿐이냐. 미국에 전술핵 배치와 핵 공유를 요구하는 공약을 발표했다. 국가 망신을 시키지 말아야 하는데…."고 비판했다.

이어 "미국 관계자가 '미국의 정책은 해당 공약을 지지하지 않는다'고 공개적으로 이야기했다"며 "이게 아무리 야당의 후보긴 하지만 다른 나라로부터 이런 발언을 듣게끔 만드는 게 너무 낯부끄러운 일이더라"고 했다.

그러면서 고 의원은 윤 전 총장을 향해 "과연 국가, 외교라는 것에 대한 기본을 알고는 계시는가"라며 "나라를 운영한다는 건 정책만으로 되는 게 아니다. 대통령에게 중요한 건 외교다. 거기에 대한 철학이 너무나 없어 보인다"고 지적했다.

앞서 윤 전 총장은 지난 22일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 외교안보 분야 11대 공약을 발표하면서 국민 안전이 위협받는다면 미국에 전술핵 배치와 핵 공유를 강력하게 요구하겠다고 밝혔다.

미국과 대륙간탄도미사일(ICBM), 잠수함발사탄도미사일(SLBM), 전략폭격기 등 핵무기 전략자산 전개 협의 절차를 마련하고, 정례적으로 핵무기 운용 연습도 시행하겠다는 방침이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr