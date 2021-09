솔루스첨단소재, mRNA 백신 원료 시장 진출

국내 최초 전달체 핵심 원료 '구조 인지질 개발 착수

[아시아경제 김흥순 기자] 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 900 등락률 +1.31% 거래량 323,615 전일가 68,800 2021.09.29 11:26 장중(20분지연) 관련기사 증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세솔루스첨단소재, 2Q 매출 922억원…2분기 연속 역대 실적 경신솔루스첨단소재, 2Q 영업익 21억…전년比 82%↓ close (구 두산솔루스)가 바이오 소재 기술력을 앞세워 mRNA(메신저 리보핵산) 백신 원료 시장에 진출한다.

솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 900 등락률 +1.31% 거래량 323,615 전일가 68,800 2021.09.29 11:26 장중(20분지연) 관련기사 증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세솔루스첨단소재, 2Q 매출 922억원…2분기 연속 역대 실적 경신솔루스첨단소재, 2Q 영업익 21억…전년比 82%↓ close 는 국내 최초로 mRNA 백신 전달체 핵심 원료 중 하나인 '구조 인지질' 개발에 착수했다고 29일 밝혔다.

구조 인지질은 약물 전달체 역할을 하는 지질나노입자(LNP)를 구성해 mRNA 백신 효과를 유지하는데 필수적 역할을 한다. 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 900 등락률 +1.31% 거래량 323,615 전일가 68,800 2021.09.29 11:26 장중(20분지연) 관련기사 증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세솔루스첨단소재, 2Q 매출 922억원…2분기 연속 역대 실적 경신솔루스첨단소재, 2Q 영업익 21억…전년比 82%↓ close 는 개발한 구조 인지질에 바이오 시밀러(바이오의약품 복제약) 전문기업인 선바이오 기술을 더해 안전성과 효능이 개선된 국산 백신 전달체를 개발·상용화할 계획이다. 선바이오 선바이오 067370 | 코넥스 증권정보 현재가 25,900 전일대비 800 등락률 -3.00% 거래량 6,066 전일가 26,700 2021.09.29 11:26 장중(20분지연) 관련기사 코넥스 상장사, 지난해 영업이익 흑자 전환증선위, 코넥스 상장사 선바이오에 과징금 600만원 한국거래소, 5개사 코스닥 상장예비심사 청구 close 는 현재 화이자에 백신 전달체 원료를 공급 중이다.

두 회사가 공동으로 개발 중인 이 바이오 신소재는 mRNA 백신 뿐만 아니라 암환자를 위한 차세대 항암 약물 전달체로 향후 활용될 가능성이 크다고 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 900 등락률 +1.31% 거래량 323,615 전일가 68,800 2021.09.29 11:26 장중(20분지연) 관련기사 증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세솔루스첨단소재, 2Q 매출 922억원…2분기 연속 역대 실적 경신솔루스첨단소재, 2Q 영업익 21억…전년比 82%↓ close 는 설명했다.

최용진 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 900 등락률 +1.31% 거래량 323,615 전일가 68,800 2021.09.29 11:26 장중(20분지연) 관련기사 증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세솔루스첨단소재, 2Q 매출 922억원…2분기 연속 역대 실적 경신솔루스첨단소재, 2Q 영업익 21억…전년比 82%↓ close 바이오 사업본부장은 "오픈 이노베이션(개방형 혁신)을 통해 바이오 사업 포트폴리오를 다각화하겠다"고 말했다.

한편 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 900 등락률 +1.31% 거래량 323,615 전일가 68,800 2021.09.29 11:26 장중(20분지연) 관련기사 증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세솔루스첨단소재, 2Q 매출 922억원…2분기 연속 역대 실적 경신솔루스첨단소재, 2Q 영업익 21억…전년比 82%↓ close 는 다음달 1일 바이오 사업을 전담하는 신설법인 '솔루스바이오텍'을 공식적으로 출범시킬 계획이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr