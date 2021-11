한국거래소, 2021 코넥스 미래형 신산업 릴레이 비대면 IR 개최

유망 비상장기업 2개사 포함 총 8개사 참가

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 한국IR협의회, 미래에셋증권과 공동으로 ‘2021 코넥스 미래형 신산업 릴레이 비대면 기업설명회(IR)’를 개최한다고 16일 밝혔다.

기관 및 전문투자자, 개인투자자를 대상으로 진행되는 이번 IR엔 코넥스시장에 상장된 바이오·콘텐츠·소재 등 유망 업종 관련 기업 6개사 뿐만 아니라 유망 비상장기업 2개사도 초청해 총 8개사가 참가할 예정이다. 참여 기업은 툴젠, 선바이오, 유엑스엔, 래몽래인, 원텍, 인바이츠바이오코아, 노보믹스, 알멕 등이다.

IR은 오는 22일부터 24일까지 비대면 실시간 중계 방식으로 진행된다. 투자자들은 한국IR협의회 홈페이지에서 사전신청을 통해 유망기업에 사전 질문을 할 수 있다. 해당기업 발표와 실시간 답변으로 투자자들의 질문에 답할 예정이다.

이번 행사를 통해서 코넥스 상장법인에 대한 심도 있는 기업정보를 제공하고 투자유치가 가능할 것으로 기대된다. 특히 투자자들은 코스닥시장 이전 상장을 앞둔 기업들에 대한 정보를 가장 먼저 접할 수 있다.

거래소 관계자는 “향후 거래소는 다양한 비대면 IR을 통해 코넥스기업 관련 정보 제공을 확대할 것”이라며 “투자자들의 정보 수요를 충족하고 코넥스시장 활성화를 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

