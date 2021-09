벤츠코리아, PHEV 모델 GLE 350 e 4MATIC·쿠페 출시

[아시아경제 유제훈 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV) GLE 최초의 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델인 '더 뉴 메르세데스-벤츠 GLELE 350 e 4MATIC'과 '더 뉴 메르세데스-벤츠 GLE 350 e 4MATIC 쿠페'를 국내에 공식 출시했다고 29일 밝혔다.

두 모델의 하이브리드 구동 시스템은 최대 출력 211마력, 최대 토크 35.7 kg.m를 발휘하는 직렬 4기통 가솔린 엔진과 최고 출력 100kW, 최대 토크 44.9㎏.m를 발휘하는 새로운 전기 모터가 결합돼 탁월한 주행 성능을 자랑한다. 또 31.2 ㎾h의 넉넉한 배터리 용량으로 전기 모드로 주행 가능한 거리는 국내 기준 최대 66㎞(WLPT 기준 96㎞)에 달한다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 GLE 350 e 4MATIC과 더 뉴 메르세데스-벤츠 GLE 350 e 4MATIC 쿠페의 가격은 부가세를 포함해 각각 1억1460만 원, 1억1760만 원이다. 한편 벤츠 코리아는 플러그-인 하이브리드 고객이 보다 편리하게 차량을 운용할 수 있도록 더 뉴 GLE 350 e 4MATIC과 더 뉴 GLE 350 e 4MATIC 쿠페에 탑재된 고전압 리튬이온 배터리에 대해 최대 8년/16만㎞ (선도래 기준)의 무상 보증을 지원한다.

