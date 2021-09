네이버, IBK기업은행과 중소상공인 교육 나선다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버와 IBK기업은행이 중소상공인(SME) 온라인 성장 지원 프로그램을 공동으로 운영한다.

네이버는 IBK기업은행과 소상공인의 온라인 진출 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 29일 밝혔다.

두 회사는 안정적인 온라인 창업과 비즈니스 운영에 필요한 플랫폼, 금융 교육 노하우를 결합해 양질의 교육 콘텐츠를 제공하는 데 협력한다.

이번 프로그램은 온라인 스토어를 처음 개설하거나 온라인 마케팅으로 사업을 더 활성화 시키고 싶어하는 SME들이 대상이다. 온라인 창업, 매출 향상을 위한 온라인 교육 등으로 기획됐다.

온라인 교육은 다음달 18일부터 6주간 진행된다. 온라인 진출을 원하는 SME라면 누구나 신청할 수 있다. 스마트스토어 상품 등록·관리, 초보 판매자를 위한 네이버 지원 프로그램 활용법, 소상공인 금융상품 활용·관리 노하우, 소상공인이 꼭 알아야 할 세무·절세·노무 상식 교육 등이다.

교육참가자들은 네이버의 온라인 플랫폼 실무 교육과 기업은행 사내 담당자가 직접 강의하는 전문성 있는 기초 금융 교육도 함께 받을 수 있다. 온라인 교육의 우수 교육 참여자 50명에게는 코칭·컨설팅 과정을 추가로 제공한다

이번 '소상공인 온라인 성장 지원 프로그램'은 내달 15일까지 네이버 비즈니스 스쿨 홈페이지, 기업은행 인터넷뱅킹·모바일 앱 'i-ONE뱅크(기업)', 'i-ONE소상공인'에서 누구나 신청할 수 있다.

온라인 교육과 코칭·컨설팅 과정을 모두 이수한 사업자에게는 기업은행 대출금리 우대 혜택을 제공한다. 우수 사업자 10명에게는 네이버 검색광고에 활용할 수 있는 비즈머니 10만 포인트, 브랜드 로고 제작 등의 혜택도 제공한다.

한성숙 네이버 대표는 "네이버는 46만 스마트스토어와 250만 지역 사업자들이 활동하는 온라인 플랫폼으로써 사업 단계별 사업자에게 필요한 맞춤 교육 콘텐츠를 제공할 수 있는 노하우와 데이터가 축적돼 있다"며 "온라인 사업 활성화를 위한 마케팅 노하우와 필수 금융 관리 팁 등 온라인 사업 매출 향상에 필요한 실질적인 교육 콘텐츠로 체계적인 도움을 드리겠다"고 말했다.

