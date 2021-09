국토위, 쿠팡·카카오모빌리티 국감 증인 채택..‘대장동’은 합의 난항

[아시아경제 구채은 기자] 국회 국토교통위원회가 28일 강한승 쿠팡 대표, 류긍선 카카오모빌리티 대표, 권순호 HDC 현대산업개발 사장 등을 국정감사 증인으로 채택했다.

국회 국토위는 이날 오전 전체회의를 열고 이같은 국정감사 증인 등 채택의 건을 의결했다. 권 사장은 오는 7일 국정감사에 참석해 광주동구 해체 공사 붕괴 참사 관련 산업현장 중대재해 방지 방안에 대해 답변한다. 안성우 직방 대표도 참고인으로 참석한다.

김 대표는 오는 8일 국토위 국정감사에 참석해 배달업계 종사자 처우 개선 및 안전성 제고 방안에 답한다. 같은날 류 대표도 카카오모빌리티 사업 확장으로 인한 택시 및 대리업체와의 사회적 갈등 해결방안 질의에 답할 예정이다. 서울과 부산개인택시조합 조합원도 참고인으로 참석해 카카오모빌리티의 수수료 체계 및 콜 몰아주기에 따른 피해를 증언한다.

여야는 대장동 개발 특혜 의혹과 관련한 증인 채택을 두고는 합의를 이루지 못해 간사간 추가 논의를 이어가기로 했다. 이헌승 국토위원장은 "증인 채택이 안 되신 분은 계속 협의 중에 있다"며 "우선적으로 1차로 먼저 합의된 분들에 대해서만 증인 및 참고인 채택이 이뤄졌다"고 했다.

