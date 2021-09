최근 1주간 확진자 16.2%가 외국인…10만명당 발생률 내국인 9배(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 외국인 주간 10만명당 발생률이 208명으로 내국인(23명)의 9배에 달하는 것으로 집계됐다.

28일 중앙재난안전대책본부에 따르면 최근 1주일(9월19∼25일)간 국내 체류하는 외국인 신규 확진자는 2305명으로, 이 기간 전체 확진자의 16.2%를 차지했다. 특히 수도권 20~30대 확진자 비중이 높았다.

외국인 코로나19 발생 현황에 따르면 지난 6월 말 이후 지속적으로 증가하고 있다. 외국인 확진자는 8월 첫째 주 총 940명이었지만 이후 주별로 1379명→1664명→1642명→1778명→1804명→2305명 등으로 늘고 있다.

현재 외국인의 경우 1차 접종률은 65.7%, 2차 접종률은 24.4%로 내국인에 비해 낮은 상황이다. 이에 정부는 외국인을 대상으로 예방접종 제고에 주력할 방침이다.

행정안전부는 외국인 근로자 예방접종 관련 개선대책을 마련해 후속조치를 추진중이다.

지자체는 외국인을 직접 찾아가 접종을 유도하는 현장중심의 접종대책을 추진하고, 외국인 수용·편리성을 감안한 원스톱 백신접종을 시행할 예정이다. 원스톱 백신접종은 본인 확인→임시관리번호 발급→등록→접종을 한번에 처리하는 것이다.

또 산업단지 등 외국인 근로자 밀집지역에 대해 산업유형별·밀집형태별 특성 등을 고려한 지역맞춤형 접종계획을 수립해 추진한다. 지자체 임시생활시설(57개소)에 장기체류 외국인이나 내국인을 대상으로 시설 입소 시 동의를 받아 백신 접종을 실시한다.

고용노동부는 30인 미만 사업장에 대해 백신접종을 홍보하고, 보건관리전문기관 및 직업소개소를 통해 방역수칙 철저 준수를 당부한다. 특히 미등록 외국인도 예방접종이 가능하고 백신접종 시 불이익이 없음을 집중 안내할 계획이다.

경북 지역은 전체 확진자의 46%가 외국인

박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 "지난 한 주간 외국인 확진자가 전체 확진자의 약 16%를 차지하는데 일부 지역(경북)의 경우는 전체 확진자의 46%에 달하는 곳도 있다"며 "특히 미등록 외국인의 경우 1회 이상 접종률이 약 53.7%로 등록한 외국인에 비하면 저조한 상황"이라고 설명했다.

박 반장은 "정부에서는 외국인 접종률을 높이기 위해 외국인이 많이 근무하는 대규모 산업단지 내에 임시예방접종센터를 운영해 5인 이상 소규모 사업장에 대해서 방문접종을 실시할 계획"이라며 "지자체에서 임시생활시설에 입소하는 장기체류 외국인에 대해서는 한 번으로 접종이 완료되는 얀센 백신을 접종하고 있다"고 전했다.

박 반장은 "사업장 내에서 근무하는 외국인에 대해서는 선제검사에 대해 행정명령을 내린 상황"이라며 "사업장 출입할 때 유전자증폭(PCR) 검사 결과를 확인하도록 의무화하는 등 관리 체계를 더욱 강화해 나가고 있다"고 강조했다.

이어 "진단검사와 예방접종은 단속이나 출국조치와 연계하지 않을 것"이라며 "국내에 거주하거나 활동하는 외국인은 적극적으로 예방접종을 받고, 조금이라도 이상한 증상이 있을 때는 검사를 받아달라"고 거듭 당부했다.

