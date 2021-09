윤상현, 김여정 담화에 "'정치쇼 곰탕'...문 정권에 돈줄 풀어달란 얘기"

윤상현 "임기 말 '대못박기 남북 공동선언' 가능성 우려"

[아시아경제 김서현 기자] 윤상현 국민의힘 의원이 문재인 대통령의 종전선언 제안 이후 김여정 북한 노동당 부부장이 이틀 연속 남북관계 회복에 대한 담화를 낸 일을 두고 "'정치쇼 곰탕'을 또 우려먹겠다는 것"이라고 비판했다.

국회 외교통일위원장을 역임했던 윤 의원은 27일 자신의 페이스북을 통해 "김여정이 종전 선언과 남북 정상회담 가능성을 말한 것은 문 정권에게 'UN 대북 제재 해제'라는 선물 보따리를 마련하라는 뜻"이라며 "그렇게 하면 문 정권이 간절히 원하는 정상회담 정치쇼에 한 번 더 응해주겠다는 제안이다. 꽁꽁 묶인 김정은 남매의 돈줄을 풀어주면 사진 한 장 찍어주는 은덕을 베풀겠다는 이야기"라고 지적했다.

이어 "그 대가를 준비하려면 우리는 국제사회와 정면 충돌하고, 외톨이로 고립되는 결과를 감수해야 한다"며 "김정은 남매의 이익을 옹위하기 위해 국익을 저버리고 국가 안보를 포기하는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "이렇게 마련된 고별 정상회담에서 북한을 핵보유국으로 사실상 인정하는 '임기 말 대못박기 남북 공동선언'이 나올 수 있다"며 "그러면 문 정권이 임기 내내 도모한 한미동맹 해체는 한 단계를 뛰어넘어 주한미군의 지위를 급격히 약화시킬 것"이라고 내다봤다.

이어 윤 의원은 글의 마무리에서 "이처럼 끈질기게 이어지는 남북공조가 추구하는 당면 목표는 문 정권의 연장"이라며 "김정은을 응원군으로 모셔와야 할 만큼 청와대가 다급한 이유는, 정권교체가 이뤄지면 비밀이 하나 둘 밝혀지기 때문"이라고 꼬집었다.

앞서 김 부부장은 지난 24일 문재인 대통령의 종전선언 제안 직후 "경색된 남북관계를 하루빨리 회복하고 평화적 안정을 이룩하려는 남한의 분위기는 강렬하다는 느낌을 받았다. 북한의 바람도 다르지 않다"며 이틀 연속 남북관계 회복에 대한 담화를 내고 남북정상회담 가능성까지 언급한 바 있다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr