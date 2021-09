일본 정부, 도쿄 등 19개 지역 코로나 '긴급사태' 일괄 해제 가닥

스가 총리, 28일 대책 회의서 최종 결정

[아시아경제 임철영 기자] 일본이 코로나19 확산을 막기 위해 발령했던 긴급사태를 10월에 모두 해제한다.

27일 교도통신 등에 따르면 일본 정부는 전국 47개 광역자지단체 중 도쿄를 포함한 19개 지역에 발령한 긴급사태를 해제하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 또한 긴급사태보다 수위가 낮은 '만연방지 등 중점조치'를 적용하고 있는 8개 지역에 대해서도 해당 조치를 해제하기로 했다.

일본에서 코로나19 관련 긴급사태 등 조치가 모두 해제되는 것은 지난 4월 4일 이후 처음이다. 특히 도쿄는 지난 7월 12일 이후 80여일만에 긴급사태에서 벗어났다.

일본 정부는 이 같은 완화 조치를 28일 전문가들의 의견을 수렴한 이후 국회 보고를 거쳐 스가 요시히데 일본 총리 주재 대책본부 회의에서 결정할 계획이다. 이번 결정은 스가 총리 퇴진을 앞두고 업적을 남기기 위한 정치적 결단이라는 관측이 나온다.

스가 총리는 이날 저녁 나시무라 야스토시 경제재생상 등 관료들과 회의를 마친 이후 기자들에게 "감염자가 큰 폭으로 감소하고 있다"면서 "내일 전문가들에게 자문해 최종 결정하겠다"고 말했다.

29일 자민당 총재 선거에 불출마하고 취임 1년 만에 퇴임키로 한 스가 총리는 28일 긴급사태 해제 등에 대해 발표하는 마지막 기자회견에 나선다.

일본의 하루 신규 확진자는 델타 바이러스가 확산으로 지난 8월 하루 2만 5000명 이상 확인됐지만 넘기도 했지만 26일까지 일주일 동안 하루 평균 2500명 수준으로 줄었다. 또한 일본 정부는 내달 1일부터 입국자를 대상으로 한 방역 대책도 백신 접종자를 대상으로 완화해 주기로 했다.

한편 일본의 코로나19 백신 2차례 접종자 비율은 전체 인구의 57.2%, 1차례 이상 접종자 비율은 68.7%로 집계됐다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr