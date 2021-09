의정부 탈주범 父 "아들 국밥 한 그릇 먹이고 자수시키겠습니다"

수갑 찬 채 도주한 20대 男

아버지 설득 끝에 자수

[아시아경제 나예은 기자] 교도소 입감 대기 중이던 20대 남성이 탈주한 뒤 다시 자수한 데는 탈주범 아버지의 설득이 결정적인 역할을 한 것으로 밝혀졌다.

27일 경찰에 따르면 탈주범 A씨(25)는 지난 25일 오후 3시33분쯤 의정부교도소 정문에서 입감 전 코로나19 검사를 기다리던 중 수갑을 찬 채로 도주했다.

A씨는 의정부시 고산택지개발지구 일대에서 오른손을 수갑에서 빼내고 공사 현장 컨테이너에 있던 쇠붙이를 이용해 수갑을 파손했다. 이후 자신의 휴대폰을 교도소 근처에 버리고 동두천시로 이동한 뒤 전동자전거를 이용해 서울로 왔다.

경찰은 A씨의 도주 기간 동안 인력 150여명을 동원해 수색 작업을 벌였고, 26일 체포영장을 발부받아 수색 및 추적에 나섰다. 아울러 A씨의 아버지 B씨에게 아들이 찾아오면 자수하라고 설득해줄 것을 부탁했다.

한편 도주 이후 A씨는 아버지 B씨에게 "춥고 배고프다"고 연락했고, 부자는 서울 천호동에서 만난 것으로 알려졌다. 이후 B씨는 경찰에게 "형사님, 아들 설렁탕 한 그릇 먹이고 자수시키겠습니다"라고 말한 것으로 전해졌다.

B씨는 A씨에게 설렁탕 한 그릇을 사주며 A씨를 설득해 하남경찰서에 데려갔고, 지난 26일 오후 8시 20분쯤 A씨를 하남경찰서에 자수시켰다.

앞서 택배기사와 일용직 등을 전전하던 A씨는 지난해 11월 절도혐의로 의정부지법에 기소됐으며, 구속영장이 발부돼 체포된 뒤 도주했다.

경찰은 A씨에 대해 도주 혐의로 구속영장을 신청했다. 영장실질심사는 오는 28일 열릴 예정이다.

