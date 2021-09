[아시아경제 장효원 기자] 상지카일룸 상지카일룸 042940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,750 전일대비 150 등락률 +9.38% 거래량 9,854,243 전일가 1,600 2021.09.27 14:05 장중(20분지연) 관련기사 상지카일룸, 고급 오피스텔 카일룸M 분양 마감 ‘초읽기’… “실적 상승 견인”상지카일룸, 라이트론 거래재개… 투자금 120억 회수 ‘청신호’상지카일룸, 180억 신축공사 계약… 올해 누적수주 800억 돌파 close 이 사외이사가 이재명 경기지사 대선캠프에 합류했다는 소식에 강세다.

27일 오후 1시39분 현재 상지카일룸은 전일 대비 6.56% 상승한 1705원에 거래되고 있다.

이재명 후보는 전날 오후 전북 완주 우석대학교에서 열린 민주당 전북 경선에서 유효투표수 4만838표 중 2만2276표(54.55%)를 획득, 1만5715표를 얻은 이낙연 후보(38.48%)를 16.07%포인트(p) 차이로 제치고 승리를 거뒀다.

지난 25일 광주·전남 경선에서 이낙연 후보에게 근소한 차이(122표, 0.17%)로 1위 자리를 내줬지만, 이날 과반 득표에 성공하며 누적 득표율에서 53.01%(34만1858표)로 과반 득표로 이어가며 본선 직행 가능성을 높인 것이다.

상지카일룸은 사외이사가 최근 이재명 대선캠프에 영입됐다는 소식이 알려지면서 이재명 관련주에 편입된 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr