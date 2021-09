조선이공대 ‘일-드림 언택트 취업박람회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선이공대학교(총장 조순계)는 지난 27일부터 11월 5일까지 재학생 및 졸업생 구직자들을 위한 ‘2021 일-드림(Job Dream)언택트 취업박람회’를 홈페이지를 통해 개최한다고 27일 밝혔다.

조선이공대 학생취업센터가 주최하는 이번 박람회는 전문대학 혁신지원사업의 일환으로 진행되며, 광주광역시, 전라남도, 광주지방고용노동청이 공동으로 후원한다.

코로나19의 확산방지를 위해 비대면(언택트)으로 운영되며, 조선이공대 측은 기업별 일자리 정보를 제공하는 이번 박람회가 학생들의 취업에 실질적인 도움을 주는 것은 물론 우리대학 미취업자와 기업들의 구인을 연결해주는 ‘일자리 매칭’의 장이 될 것으로 기대하고 있다.

조선이공대는 ‘2021 일-드림 언택트 취업박람회’ 전용 홈페이지를 통해 기업별 채용정보, 채용상담(채팅, 화상 진행), 취업 뽀개기 특강 등 취업을 위한 다양한 정보를 제공하고 총 35개 기업이 참가해 홈페이지를 통한 이력서 및 자기소개서 제출, 비대면(화상)면접 등 절차를 거쳐 채용까지 이어진다.

조선이공대 조순계 총장은 “코로나19 장기화로 ‘언택트 채용’이라는 단어가 새로운 트렌드로 떠올랐다. 취업 준비생들은 화상면접, AI면접 등 ‘언택트 채용’을 대비한 나만의 경쟁력을 강화할 필요가 있다”며, “이번 ‘언택트 채용 박람회’가 급변하는 채용시장 속 취업준비생들에게 전반적인 채용트렌드와 진로 및 취업정보를 한 눈에 습득할 수 있는 기회제공의 장이 되길 바란다”고 말했다.

