"상품 24개 주문했더니 상자가 24개?"…로켓배송 시키고 '분통'

[아시아경제 황수미 기자] 전자 상거래 업체 쿠팡에서 물건을 24개 주문했더니 상자가 24개 왔다며 쿠팡의 과대포장을 지적한 글이 뒤늦게 화제다. 일각에서는 쿠팡의 로켓배송이 가능하게 하려면 이러한 포장 방식을 사용할 수밖에 없다는 의견도 나온다.

26일 온라인 커뮤니티에서는 지난 5월 한 고객이 쿠팡에 남긴 상품 리뷰 내용이 뒤늦게 재조명됐다. 한 제과업체의 체중 조절용 식사 대용 상품 24개를 주문했다는 고객 A씨는 상품이 도착한 뒤 깜짝 놀랐다.

상품 24개가 각각 한 개의 상자에 담긴 채 배송돼 총 24개 상자가 도착한 것이다.

A씨는 "지금 장난하는 거냐. 웬만하면 후기 작성을 하지 않는데 너무 어이가 없고 화가 나서 쓴다"며 "24개를 주문했는데 각 한 개 씩 총 24박스에 배송하는 건 무슨 경우냐"고 했다.

이어 "상품 부피가 큰 것도 아니고 배송 상자가 작은 것도 아니고 24개가 한 상자에 들어가고도 남는데 그런 상자로 24개를 배송하냐. 아무리 부분배송이라지만 이게 뭐냐"고 따졌다.

그러면서 "상자 포장 풀고 운송장 떼느라 에너지 낭비, 시간 낭비했고 쓸데없이 자원 낭비까지 했다"며 "어디다 고발해야 하냐. 정말 이건 아니라고 본다"라고 비판했다.

A씨는 이러한 후기와 함께 배송된 상자 사진을 첨부해 올렸다. 사진에는 커다란 상자에 조그만 상품 하나가 덩그러니 놓여 있는 모습이 담겼다. 또 A씨 집 거실로 보이는 공간은 상자 24개로 가득 찼다.

이를 본 누리꾼은 "자원 낭비가 심하다", "나도 쿠팡에서 물건 시키면 열 개 넘게 분리 배송돼서 오는데 그러면 분리수거도 힘들다", "쿠팡이 원래 과대포장이 좀 심각하다", "저건 거의 상자로 테러를 한 수준" 등의 반응을 보였다.

다만 일부 누리꾼은 쿠팡의 로켓배송 시스템에서 어쩔 수 없는 부분이라는 의견을 내놓기도 했다.

쿠팡 물류센터에서 근무해 본 경험이 있다는 한 누리꾼은 "저렇게 개별포장해서 보내니까 빨리 오는 것"이라며 "저게 싫으면 합쳐서 포장하도록 주문하고 천천히 받아야 한다"고 설명했다.

다른 누리꾼도 "이미 물건 포장이 돼 있고, 거기에 주문 들어오면 송장만 붙여서 바로 나가는 방식이니까 로켓배송이 빠른 것"이라며 "사람이 하나하나 주문서 보고 담으면 빨리 올 수가 없다. 저게 싫으면 로켓배송 포기해야 한다"고 했다.

