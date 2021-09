나주시, 농업용 드론 등 농기계 지원사업 추진

[나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 농촌 일손부족 해소, 농업 경쟁력 제고를 위해 농기계 등을 지원하는 ‘농산물 생산비 절감 지원 사업’을 추진하고 있다고 24일 밝혔다.

올해 사업량은 대규모 벼·밭작물 대단지 방제를 위한 무인헬기 2대, 농업용 드론 3대와 농작업에 효율성을 더해줄 농업용 지게차 15대, 곡물건조기 11대 등 총 31대다.

시는 도비 1억4000만원, 시비 3억1000만원 등 사업비 5억원을 확보, 농기계 공급가의 50%까지 지원한다.

강인규 시장은 “농기계 지원을 통해 농촌 인구 감소, 고령화 등에 따른 일손 부족 문제를 해결하고 농산물 생산성을 향상시킬 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 농가 소득 안정과 농업 경쟁력 제고를 위한 다양한 영농 지원정책을 발굴, 추진해가겠다”고 말했다.

한편 시는 지난 2017년부터 지난해까지 농업인과 영농법인 등에 농업용 지게차 36대, 드론 16대, 곡물건조기 14대 등 농기계 70대, 9억2000만원을 지원한 바 있다.

