정부, 태풍 오마이스 피해 복구에 1050억 투입

피해 원인 해소·유사 피해 재발 방지

[아시아경제 임철영 기자] 중앙재난안전대책본부이 24일 제12호 태풍 오마이스 피해를 복구하기 위해 1050억원 규모의 복구계획을 확정했다.

시도별로는 경북 894억원, 충남 52억원, 경남 45억원, 울산 등 59억원(시설별) 하천 662억원, 사방사업 77억원, 소하천 76억원을 포함해 소규모시설에 235억원을 투입한다.

중앙재난안전대책본부는 피해 원인을 해소하고 유사한 피해가 재발하지 않도록 항구복구하는 것에 중점을 두고 복구할 계획이다.

산사태 피해를 입은 산간 계곡부에 사방시설을 시공하면서 사방댐을 설치해 토석류의 유출을 차단하는 한편 하천이 좁아 범람 피해가 컸던 지역을 중심으로 하천 폭을 확장하고 협소한 교량을 넓혀 유수 소통이 원활해질 수 있도록 한다는 방침이다.

한편 중앙재난안전대책본부는 주택 농작물 등 사유시설 재난지원금이 피해주민에게 조속하게 지급될 수 있도록 기재부 등 관계부처와 협의해 복구계획 확정 전인 15일 지자체에 국비 부담분 50억원을 우선 교부했다.

전해철 행정안전부장관은 "정부는 태풍 피해로 어려움에 처한 주민과 지역을 돕기 위해 1050억원 규모의 복구계획을 수립하게 됐다"면서 "앞으로 신속한 피해 복구를 통해 피해 주민들이 하루 빨리 일상 생활로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr