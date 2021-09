금호타이어, EV6 신차용타이어 공급기념 할인 프로모션

프리미엄 타이어 20%, 온라인 전용 제품 40%

[아시아경제 유제훈 기자] 금호타이어는 오는 10월3일까지 기아 EV6 신차용타이어 공급을 기념해 주요 제품 할인과 사은품 증정 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔다. 앞서 금호타이어는 올시즌 크루젠 HP71과 엑스타 PS71을 기아 EV6에 공급키로 한 바 있다.

이번 프로모션은 타이어프로 온라인몰과 또로로로 렌탈서비스에서 진행한다. 온라인 몰에선 프리미엄 타이어를 20% 할인 판매하고, 온라인 전용 제품 엑스타 LX는 40%까지 할인판매한다. 모바일 주유권은 타이어 2개 구매시 1만원, 4개 구매시 2만원을 제공한다. 이외 타이어를 2개 이상 구매하는 고객은 교체대행 및 방문장착 서비스를 무료 제공받을 수 있다.

또 금호타이어의 타이어 렌탈서비스인 또로로로 렌탈에서도 이벤트가 진행된다. 렌탈 서비스 최초 등록비와 월 렌탈료 3회분(22~24회차)을 면제 적용하고 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1매를 전원 제공한다. 타이어 4개를 렌탈하는 고객에겐 차량용 공기청정기를 증정한다.

