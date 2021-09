中 "'홍천기' 한복, 명나라 의상 표절"...서경덕 "억지 주장 선 넘어"

서경덕 "한류로 인한 위기감 탓...잘못된 애국주의 발로"

[아시아경제 김서현 기자] 서경덕 성신여대 교수가 중국 네티즌들의 명나라 의상 표절 주장에 대해 "한심스럽다"고 비판했다.

23일 서 교수는 자신의 페이스북을 통해 "중국 네티즌들이 SBS 드라마 '홍천기' 속 의상과 소품 등이 중국 문화를 표절했다고 주장하고 있다"며 "또 억지 주장으로 선을 넘고 있다"고 지적했다.

그는 "(중국 네티즌들이) 드라마 주인공인 배우 김유정씨가 입은 한복이 명나라 한복을 표절했고, 또한 의상과 소품 모두 중국 드라마 '유리미인살'을 그대로 베꼈다고도 한다"며 "특히 현지 일부 온라인 매체까지 이 같은 주장을 이어가고 있어 그야말로 어이없는 상황"이라고 설명했다.

이어 "현재 한국의 전통문화와 대중문화가 전 세계인들에게 주목받으면서 중국은 위기감을 느끼고, 여기서 드러나는 잘못된 애국주의의 발로 현상"이라며 "온라인 동영상 서비스(OTT)로 세계 시청자들이 한국 드라마와 영화를 보게 되면서, 예전에는 서양 사람들이 아시아 문화의 중심지를 중국으로 인식했다면 이제는 한국으로 인식하고 있기 때문이다. 중국 누리꾼들은 한류가 정말로 두려운 모양"이라고 주장했다.

그러면서 "이럴수록 우리는 감정적인 대응이 아닌, 중국의 동북공정을 '역이용' 해야만 한다"며 "이번 기회에 오히려 한복을 세계에 당당히 알릴 수 있는 좋은 계기로 삼아야 한다. 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있다는 걸 반드시 보여줘야 할 때"라고 강조했다.

