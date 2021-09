이브이첨단소재, 313억 현금 확보로 전기차 사업 역량 강화

[아시아경제 장효원 기자] 전기차 배터리용 FPCB 생산 전문기업 이브이첨단소재 이브이첨단소재 131400 | 코스닥 증권정보 현재가 2,000 전일대비 25 등락률 -1.23% 거래량 1,056,650 전일가 2,025 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 다이나믹디자인, 300억 규모 전환사채 발행EV첨단소재, 주당 100% 무상증자 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일 close 는 전기차 사업 역량 강화와 재무 안정성 확보를 위해 와이투솔루션(구 유양디앤유) 보유 주식 일부를 덕우전자 덕우전자 263600 | 코스닥 증권정보 현재가 8,520 전일대비 30 등락률 +0.35% 거래량 138,026 전일가 8,490 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일 close 와 다수의 양수인에게 양도하는 새로운 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

본 계약으로 보유주식 5900만주 중 4000만주를 덕우전자 덕우전자 263600 | 코스닥 증권정보 현재가 8,520 전일대비 30 등락률 +0.35% 거래량 138,026 전일가 8,490 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일 close 에 양도해 236억원, 덕우전자 덕우전자 263600 | 코스닥 증권정보 현재가 8,520 전일대비 30 등락률 +0.35% 거래량 138,026 전일가 8,490 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일 close 외 다수의 양수인에게 1300만주를 양도해 약 77억원, 합계 약 313억원의 현금 유동성을 확보했다.회사는 주식 취득 후 약 6개월 만에 50억원 상당의 매각 차익실현을 거둔 것으로 알려졌다.

확보된 자금으로 재무 안정성 및 현금 유동성을 확장해 전기차 배터리 개발 전문 기업으로 도약을 위한 전략을 수립하고 기존 영위하는 사업의 역량을 강화할 계획이다.

덕우전자 덕우전자 263600 | 코스닥 증권정보 현재가 8,520 전일대비 30 등락률 +0.35% 거래량 138,026 전일가 8,490 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일 close 는 모바일, 차량 부품 등에 핵심 원천기술을 보유하고 있는 전자부품 제조기업이다. 주 고객사 LG이노텍에 아이폰 카메라 모듈 부품을 납품해 애플 수혜주로 부상하고 있으며 올 상반기 매출액은 약 687억, 시가총액은 1333억원이다.

이브이첨단소재 이브이첨단소재 131400 | 코스닥 증권정보 현재가 2,000 전일대비 25 등락률 -1.23% 거래량 1,056,650 전일가 2,025 2021.09.23 15:30 장마감 관련기사 다이나믹디자인, 300억 규모 전환사채 발행EV첨단소재, 주당 100% 무상증자 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일 close 관계자는 “이번 양수도 계약 체결을 통해확보된 자금으로 재무 안정성과 현금 유동성을 담보할 수 있게 되어 회사에서 영위해온 전기차 사업 및 LED 사업은 물론신사업으로 추진 중인 자동차, 드론, 로봇, 자율주행 등에 필요한 현금 재원을 확보했다”며 “당사의 미래 성장을 위한 핵심 사업들을 집중 양성하기 위한 전략적인 선택”이라고 말했다.

이어 “회사는 최근 세계최초의 전고체 배터리 전문기업 대만 프롤로지움 테크놀로지에 투자해 전기차시장의 핵심동력을 확보하고 베트남 전기차 배터리 생산 공장과 전기차 사업 강화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편 글로벌 시장조사기관 아이디테크엑스(IDTechEx)가 최근 발표한 보고서에 따르면 전고체 배터리 시장의 규모는 2030년까지 60억달러(약 7조원) 이상으로 성장할 것으로 예상된다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr