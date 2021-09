고발사주 수세 몰린 野도, 호남경선 앞둔 이낙연도…대장동 의혹 총공세

국정조사·특검임명 법률안

국민의힘·국민의당 공동제출

이낙연캠프 "불공정 의혹으로 호남권 판세 요동칠 것"

[아시아경제 오주연 기자, 이현주 기자] 여권 유력주자인 이재명 경기도지사를 둘러싼 의혹을 두고 야권뿐 아니라 같은 당 경선 경쟁자까지 나서 총공세를 펴고 있다.

국민의힘은 ‘고발 사주’ 의혹으로 수세에 몰렸던 판세를 뒤집겠다는 의지를 불태우고 있고, 더불어민주당 경선에서 이 지사와 1,2위로 경쟁 중인 이낙연 전 민주당 대표는 주말 호남권 경선 뒤집기 차원에서 해당 이슈를 접근하는 분위기다.

국민의힘과 국민의당은 23일 국정조사 요구서 및 특별검사 임명 등에 관한 법률안을 국회 의안과에 공동 제출했다. 국민의힘 최고위원회의에선 "화천대유하면 천하동인 하세요"란 추석 덕담 풍자가 회자되기도 했다. 국민의힘은 대장동 의혹을 이 지사뿐 아니라 문재인 정권 부동산 실정의 한 조각으로 보고, 당력을 집중해 철저한 진상 규명을 요구할 방침이다.

당내 경쟁자인 이 전 대표 측도 파상공세에 나섰다. 오는 25, 26일 호남권 경선을 앞두고 의원직까지 사퇴한 이 전 대표 측은 이 지사의 독주를 막고 결선 투표 실시에 사활을 걸고 있다. 그간 ‘불안한 후보’와 ‘안정적 후보’ 구도를 짜왔던 이 전 대표 측에게 이번 대장동 의혹은 화력을 키워줄 사안이라 공세 수위를 높여가고 있는 모습이다.

이날 김영웅 이낙연캠프 대변인은 YTN 라디오에서 "불공정·불로소득인 대장동 개발사업 때문에 호남권 경선 판세가 더 크게 요동칠 것"이라고 했다. 홍영표 공동선대위원장도 KBS 라디오에 나와 "이번 호남 경선에선 5% 포인트 차이로 이 전 대표가 이길 것 같다"고 기대했다.

다만 같은 당 대선 주자 간 공방에 대해 우려하는 목소리도 나오고 있다. 김두관 의원은 이날 페이스북에 "대장동이 난장판 소재가 된 것은 마타도어 때문"이라고 했고, 추미애 전 법무부 장관은 CBS 라디오에서 "(국정조사·특검) 가도 상관없지 않나, 이 지사 측에 나올 것은 없을 것 같다"고 했다.

21일 이 지사도 자신을 공격하는 이 전 대표를 향해 "명백한 곡해와 보수언론 편승 주장에 공식 사과가 어렵다면 유감 표명이라도 해달라"며 불편함을 내비쳤다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr