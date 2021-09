KDI, '2021 KSP 성과공유 콘퍼런스' 개최…코로나19 경제위기 극복 논의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 한국개발연구원(KDI)이 오는 28일부터 30일까지 사흘 간 서울 영등포구 콘래드 호텔에서 '2021 KSP 성과공유 콘퍼런스'를 개최한다.

23일 KDI에 따르면 기획재정부가 주최하고 KDI, 한국수출입은행, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 공동 주관하는 이번 콘퍼런스는 '녹색·디지털 경제 시대의 지식공유를 말하다' 주제로 마련됐다. 온·오프라인 병행 방식으로 코로나19 사태에 따른 경제위기 극복을 위한 정책방향 및 지식공유 역할을 논의할 예정이다.

행사 1일차에는 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 개회사에 이어 2019년 노벨경제학상 수상자인 마이클 크레이머 미국 시카고대학 교수의 기조연설이 있을 예정이다. 크레이머 교수는 디지털·녹색 경제로의 전환 변곡점을 맞은 현 주소를 살피고, 변화에 대응하기 위한 국제협력과 포용적 성장에 관한 의견을 제시할 예정이다.

아울러 허경욱 전 경제협력개발기구(OECD) 대한민국 대표부 대사를 좌장으로 앤드류 와이코프 OECD 과학기술혁신국장, 이창훈 한국환경정책·평가연구원 선임연구위원이 참여하는 본세션이 진행된다. 이어 디지털·그린 분과세션, 보건(K-방역) 분과세션 등에서 주요 연사들의 발제 및 토론이 이어진다.

행사 2~3일차에는 각각 '아프리카 지역세미나'와 '성과확산 및 후속사업 연계포럼'이 진행된다. 이번 콘퍼런스는 KDI 유튜브 채널 온라인 생중계를 통해 누구나 참석할 수 있다.

