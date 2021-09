셀트리온, 美에 코로나19 항원 신속진단키트 공급…최대 7300억원 규모

내달 1일부터 군시설, 요양원 등 미국 내 2만5000개 조달처 주단위 공급

[아시아경제 김지희 기자] 셀트리온이 휴마시스와 공동개발한 코로나19 항원 신속진단키트 '디아트러스트'가 미국 국방부 산하 조달청(DLA)이 진행하는 구매사업에 공급업체로 최종 선정됐다. 이에 따라 셀트리온은 내년 9월까지 미국 내 2만5000개 조달처에 디아트러스트 항원 신속진단키트를 공급한다. 계약금액은 최대 7000억원으로 이번에 선정된 공급업체 중 가장 큰 규모다.

셀트리온의 미국 자회사 셀트리온USA는 이르면 다음 달 1일부터 군시설, 요양원, 지역검사소, 주요 시설물 등 미국 내 2만5000개 지정 조달처에 디아트러스트 항원 신속진단키트의 주 단위 공급을 시작한다고 23일 밝혔다. 계약기간은 내년 9월 16일까지다. 셀트리온 관계자는 "계약금액은 상황에 따라 최대 7382억원까지 늘어날 수 있다"며 "다수의 글로벌 기업이 참여한 미 국방부 대규모 조달사업에서 한국 기업이 최대 규모로 계약을 따낸 매우 드문 사례"라고 말했다.

특히 이번 입찰에는 ‘미국산 우선 구매법(Buy American Act)’이 적용됐음에도 계약이 성사됐다는 점에 큰 의미가 있다는 게 셀트리온의 설명이다. 이 법은 미국기업의 제품 또는 미국 내 생산제품에 가산점을 부여해 미 연방정부 조달시장에서의 성패에 가장 큰 영향을 주는 법으로 꼽힌다. 실제로 기존 코로나19 신속진단키트 공급 계약은 주로 미국 일부 대형 다국적 제약사들이 선점해왔다. 셀트리온은 한국이 WTO 정부조달협정 및 자유무역협정(FTA) 가입국이라는 점에서 최소 입찰 요건을 충족해 입찰에 참여한 결과 최종 공급자에 선정됐다.

디아트러스트는 다른 신속진단키트와 달리, 코로나19 바이러스의 N단백질과 S단백질에 각각 결합하는 두 가지 항체를 적용해 민감도와 특이도를 개선한 제품이다. 추가 장비없이 검사 후 감염 여부를 바로 확인할 수 있으며, 민감도 93.3%, 특이도 99.0% 수준의 정확성을 보인다. 감염 여부 확인은 15분 이내에 가능하다.

사용 허가에 따라 의료전문가의 도움을 받아 사용할 수 있는 POCT(Point-Of-Care Test) 용도와 가정용 자가진단키트(Over-The-Counter) 용도로 구분된다. 이번 계약에서는 지난 4월 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인을 획득한 POCT 제품으로 공급한다.

셀트리온 관계자는 "기준이 까다로운 미 국방부 조달사업에 공급업체로 참여함으로써 셀트리온의 기술력과 공급능력을 인정받았다”면서 “전 세계적으로 변이 바이러스의 확산이 심각해지는 만큼 이번 공급계약 이행에 집중해 셀트리온 진단키트 제품에 대한 대외 신뢰도를 더욱 공고히 할 계획"이라고 설명했다.

