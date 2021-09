브라질 삼림지대 열흘째 화재…축구장 2만3000개 면적 숲 사라져

[아시아경제 이현우 기자] 브라질 중서부 삼림 지역에서 10일 이상 화재가 계속되면서 주민과 관광객 수백 명이 대피한 것으로 알려졌다. 지금까지 축구장 2만3000여개 넓이의 막대한 삼림이 잿더미로 변한 것으로 알려졌다.

22일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 브라질 중서부 삼림 지역인 샤파다 두스 베아데이루스에서 열흘 전부터 시작됐으며 인근 국립공원으로 불길이 번지면서 당국은 주민과 관광객들에게 긴급대피령을 내렸다. 브라질 당국은 화재로 지금까지 축구 경기장 2만3000여개 넓이의 삼림이 불에 탔으며, 옥수수 등 곡물 재배지도 상당한 피해를 본 것으로 집계하고 있다.

브라질 소방당국은 소방헬기를 동원해 진화 작업을 벌이고 있으나 불이 난 지역이 워낙 넓은 데다 강한 바람까지 불어 어려움을 겪고 있다. 화재 후 복구 과정에서 61%에 해당하는 지역에서는 화재가 2차례 이상 재발한 것으로 드러나 당국의 관리 부실에 대한 비판도 제기됐다.

브라질의 삼림 지역에서 발생하는 화재는 생태계를 파괴할 뿐 아니라 대량의 탄산가스 배출로 기후변화의 주요인으로 지적되고 있다.브라질 주요 대학과 환경 비정부기구(NGO), 정보통신(IT) 기업이 참여한 '생태계 지도 프로젝트'에 따르면 1985년부터 2020년까지 36년간 브라질 전체 국토 851만5700㎢의 20%에 가까운 삼림 167만3142㎢가 화재로 소실된 것으로 집계됐다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr