이낙연 "안전한 후보로 본선 임해야"…전북 찾아 지지 호소

[아시아경제 금보령 기자] 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표가 "안전한 후보로 본선에 임해야 한다"고 주장하며 이재명 경기도지사를 겨냥하고 나섰다.

이 전 대표는 22일 전북도의회에서 진행된 기자회견에서 "잘 준비된 제가 경선에서 이기고 본선에 진출하게 해달라"며 "불안한 후보로는 안 된다"고 밝혔다.

이날부터 전북에서는 권리당원 투표가 진행되고 있다. 이에 이 전 대표는 "동학의 가르침을 이어받은 호남은 대한민국 민주주의에서 늘 결정적인 역할을 했으며, 이번 대선도 민주당이 정권을 재창출하느냐 아니냐가 호남에 달려있다"고 강조했다.

이 전 대표는 새만금 공항 및 항만의 조속한 완공, 전주·완주의 수소경제 및 탄소산업 도약, 전주 혁신도시를 축으로 한 농생명 벨트 완성 등을 전북지역 공약으로 제시했다. 그는 "일하는 정부, 정의로운 정치를 할 수 있도록 길을 열어달라"고 지지를 호소했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr