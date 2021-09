“음성으로 야구를, 손짓으로 음악을” LG유플, 'U+스마트홈 구글 패키지' 개편

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,077,226 전일가 14,550 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 LG전자 창원 가전공장, 친환경·스마트로 '대변신'[종합]LGU+"5년 내 매출7배…통신사 잘할 수 있는 스마트공장 솔루션 발굴" LG유플러스, 추석 맞아 중소협력사에 납품대금 조기 지급 close 는 홈 사물인터넷(IoT) 서비스 ‘U+스마트홈 구글 패키지(이하 구글 패키지)’의 상품 기능과 콘텐츠를 대대적으로 개편했다고 22일 밝혔다.

구글 패키지는 ▲7인치 화면이 장착된 AI 스피커 ‘구글 네스트 허브’ ▲조명 색·밝기 변경 및 숙면·집중모드 기능 등을 가진 ‘무드등’ ▲가전제품의 전원을 제어하고, 음성인식도 할 수 있는 스마트 ‘멀티탭’을 한데 모아 제공하는 서비스다.

이번 개편에서 가장 눈에 띄는 점은 기능을 강화한 ‘구글 네스트 허브’다. 구글 네스트 허브 2세대는 ‘퀵 제스쳐’ 기능이 추가돼 손짓 하나로 편리하게 콘텐츠 제어가 가능하다. 예를 들어 기기 앞에서 손바닥을 펼쳐 보이면 음악이 재생되고, 같은 동작을 한 번 더 하면 일시정지 되는 방식이다. 베이스(저음역대)가 전보다 50% 강화돼 사운드도 더욱 풍부해졌다.

휴식을 편안하게 해주는 ‘수면센싱’ 기능도 향상됐다. 수면분석 서비스는 구글에서 개발한 레이더센서를 기반으로 한다. 기존 웨어러블 디바이스와 달리 몸에 착용하지 않는 비접촉 방식으로 고객의 수면정보를 수집하고 보여준다. 수면 중 호흡수, 기침, 코골이 습관을 추적해 요약하고, 양질의 수면을 위한 코칭 팁도 제공한다.

U+프로야구 서비스도 구글 네스트 허브에서 제공한다. 구글 패키지 고객들은 “헤이 구글, 유플러스 프로야구 실행해 줘”라는 간단한 음성 명령을 통해 누구나 KBO 생중계를 손쉽게 즐길 수 있다.

인공지능(AI) 스피커와 앱으로 밝기와 색상 등을 제어할 수 있는 스마트 조명 ‘무드등’도 개선됐다. 우선 기존 대비 밝기를 2배 강화하고, 상단에 원형 터치버튼을 적용해 조작 편의성 향상을 도모했다. 조명의 색상이 바뀌면서 감성적으로 음악을 들을 수 있게 해주는 음악모드, 영상을 볼 때 시력보호를 해주는 영상모드를 신설해 구글 네스트 허브와의 시너지를 강화했다.

LG유플러스는 구글패키지 개편을 맞이해 가입 프로모션도 운영한다. 연내 구글패키지에 가입하는 고객 전원은 유튜브 프리미엄 멤버십을 3개월간 무료로 이용할 수 있다.

염상필 LG유플러스 홈IoT상품담당은 “앞으로도 구글과 지속적인 협력관계를 통해 핵심 콘텐츠를 확대하고 다양한 고객의 수요를 상품에 반영할 것”이라며 “이를 통해 고객들의 삶을 보다 편리하고 즐겁게 하는 스마트홈 서비스를 제공하고, LG유플러스의 찐팬을 늘려가겠다”고 말했다.

U+스마트홈 구글패키지는 LG유플러스 모바일 또는 인터넷 서비스 결합을 통해 월 7700원(VAT포함)에 이용 가능하다. 서비스 신청 및 관련 문의는 전국 LG유플러스 매장과 공식 온라인몰 유샵, 고객센터에서 할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr