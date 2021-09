고점에서 대량 매도하는 대선 테마주…소액 투자자 손실 우려

이재명 대선 테마주 이스타코 최대주주들, 올 들어 514만6582주 매도

윤석열 대선 테마주 대원전선 서명환 회장, 서정석 전무는 180억원 현금화

[아시아경제 공병선 기자] 올해 들어 대선 테마주가 급등하는 가운데 일부 대주주들이 고점에서 지분을 매도하고 있다. 이에 소액 투자자들의 손실이 우려된다.

19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이스타코 이스타코 015020 | 코스피 증권정보 현재가 4,200 전일대비 70 등락률 +1.69% 거래량 3,150,390 전일가 4,130 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정'인터파크' 계속 말씀드렸죠? 더 크게 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수![특징주]정산애강, 이재명 공공주택株 합류…상반기 이스타코 9배 급등 close 의 최대주주 김승제 대표이사와친인척 홍순희, 김은성씨, 김 대표가 최대주주인 계열사 스타코넷이 올해 들어 매도한 주식 수는 총 514만6582주다. 이스타코는 부동산 매매 및 임대업 회사다. 이재명 경기도지사의 장기공공주택 공약 테마주로 증권시장에서 알려져 있다.

처분 단가가 공시된 484만6582주의 금액은 209억원가량이다. 지난 10일 처분 단가가 공시되지 않은 스타코넷 매도분 30만주를 포함하면 약 224억원 수준이다.

이스타코 주가는 이 지사 테마주로 꼽히면서 지난해 말 677원에서 올 6월말 6650원까지 올랐다. 상반기 주가 상승률은 882.27%로 코스피와 코스닥 통틀어 1위다.

주가가 급등하자 대주주 일가는 지난 3월부터 최근까지 꾸준히 주식을 매도하기 시작했다. 김승제 대표이사는 지난 6월29일 장중 사상 최고가 7550원에 가까운 주당 7500원에 5만주를 매도했다.

이스타코는 6월말부터 가파르게 하락하기 시작해 8월 3000원대까지 떨어졌다. 고점 대비 절반 가까이 하락한 셈이다. 지난 17일 종가는 4200원이다.

야권 대선주자 윤석열 전 검찰총장의 테마주로 묶인 대원전선 대원전선 006340 | 코스피 증권정보 현재가 2,065 전일대비 30 등락률 -1.43% 거래량 989,029 전일가 2,095 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘폴더블폰’ 인기 열풍!! 웃음꽃이 핀 부품주!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??올해 급등한 '대선 테마株'… 오너 일가는 수백억 차익 실현 close 역시 서명환 회장과 아들 서정석 전무가 일부 지분을 매도했다. 주가가 고점이던 지난 6월 서 회장과 서 전무는 각각 100만주, 500만주 등을 매도해 약 180억원을 현금화했다.

대원전선은 사외이사가 윤 전 총장과 서울대 법대 동문으로 알려지면서 대선 테마주가 됐다. 지난해 말 대원전선의 주가는 1080원에 머물렀지만 지난 6월17일 장중 3850원까지 올랐다.

또 다른 윤 전 총장 테마주인 NE능률 NE능률 053290 | 코스닥 증권정보 현재가 16,300 전일대비 450 등락률 +2.84% 거래량 2,494,790 전일가 15,850 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 9월 바이오랠리! 또 한 번 갑니다! 초대형 대장株, 오늘만 공개!한일화학 보셨죠? “윤석열” 관련株! 하나 더 남았습니다!美 FDA 임상 3상 완료! 2000조 시장 거머쥘 바이오 新대장주 close 도 주가가 급등했을 때 자사주들이 팔렸다. 지난 5월17일부터 28일까지 자사주 58만7334주를 총 106억5568만원에 처분했다. 주당 처분가액은 지난해 말 주가 2845원보다 7배 가까이 오른 평균 1만8368원이다.

NE능률은 최대주주인 윤호중 hy(구 한국야쿠르트) 회장이 윤 전 총장과 같은 파평 윤씨라는 이유로 대선 테마주로 엮였다.

이처럼 테마주가 급등하면서 최대주주나 특수관계인이 지분을 팔아 시세차익을 보는 행위가 되풀이되고 있어 소액 주주의 피해가 우려된다. 특히 정치인 테마주는 대부분 기업 펀더멘털과 관련 없이 급등락해 투자에 있어 유의가 필요하다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr