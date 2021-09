[아시아경제 이민지 기자] 연이비앤티 연이비앤티 090740 | 코스닥 증권정보 현재가 2,105 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,105 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 연이비앤티, 메디칸 지분 37.4% 인수…"줄기세포·헬스케어 사업 본격 추진"연이비앤티, 세포치료 기업 메디칸 주식 270억원 규모로 취득 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일 close 는 종속회사인 연이전자유한공사가 LCD 제조 관련 일부 생산설비를 소주고성달광전기술유한공사에 양도한다고 17일 공시했다.

회사 측은 “주 거래처 소주 삼성디스플레이사의 대형 LED 사업 종료에 따른 사업구조 개편과 향후 법인 운용에 심각한 경영 악화가 예견됨에 따라 양도를 결정했다”고 설명했다. 영업양도 영향은 지속적인 적자 발생으로 인한 경영악화 우려 해소, 재무구조 개선을 통한 경영효율화 등이다. 양도예정일자는 오는 25일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr