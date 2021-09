[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강서구의 한 다세대주택 2층에서 화재가 발생해 1명이 사망했다.

17일 오후 1시 4분께 발생한 화재는 40분가량 계속되다 1시 44분께 완전히 꺼졌다. 이 불로 집 안에 있던 60대 남성이 사망했다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 파악하고 있다.

