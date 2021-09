[아시아경제 송승섭 기자]한국신용정보원이 17일 파일 송·수신 및 결합 서비스를 개시했다. 해당 서비스는 ‘데이터전문기관 시스템’의 핵심 기능이다.

전문기관 시스템은 각종 기관에 데이터 결합 신청이나 조회 기능을 제공한다. 이번 시스템은 다양한 고성능 데이터 처리기술을 탑재했다. 보안 로직이 적용된 파일을 보내거나 받는 프로그램을 도입해, 용량이 큰 데이터도 안전하고 신속하게 전송할 수 있게 됐다.

시스템 시작과 함께 데이터 결합이나 적정성 평가를 신청한 최초 10개 기관에 수수료를 낮춰주는 이벤트도 실시된다.

신현준 한국신용정보원장은 “시스템 고도화로 다양한 유형의 빅데이터 결합·처리에서 경쟁력을 확보했다”며 “데이터 유통의 중심 허브로서의 역할을 지속해 나갈 것”이라고 강조했다.

