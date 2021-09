[아시아경제 송승윤 기자] '체제전환을 위한 청년시국회의' 회원들이 외교부 청사에 무단 진입했다가 경찰에 체포됐다.

17일 경찰 등에 따르면 해당 단체 회원 등 16명은 이날 오전 9시 30분께 서울 종로구 외교부 정문을 통해 청사 내부로 기습 진입했다.

경찰은 약 30분 만에 이들을 제압하고 남성 8명과 여성 4명 등 총 12명을 건조물 침입 혐의로 현행범 체포해 경찰서로 연행했다. 다른 4명은 스스로 경내 밖으로 나와 체포하지 않았다. 이들은 차량 진입으로 출입구가 열린 틈을 타 이곳에 들어간 것으로 전해졌다.

이들은 청년의 날을 맞아 청년 주거 안정과 대학 등록금 인하 등 청년 의제를 주장하고자 이런 행동을 벌인 것으로 알려졌다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr